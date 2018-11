Prevenzione nella terza età: "Questione di stili di vita"

La salute consapevole: un programma di educazione sanitaria del Comune della Spezia giunge al terzo atto.

La Spezia - Nel dicembre 1978 il Parlamento ha approvato la Riforma Sanitaria Italiana, che ha esteso a tutti i cittadini il diritto costituzionale alla tutela della salute: non solo diagnosi e cura ma anche, con l'art. 2 comma 1 della legge n. 833, "la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del Cittadino e della Comunità". In occasione del 40° anniversario della Riforma Sanitaria, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha deciso celebrare questa ricorrenza organizzando tre tavole rotonde volte alla promozione e all’educazione sanitaria della Città della Spezia invitando non solo specialisti locali ma anche di livello nazionale. Si tratta di tre appuntamenti, nell'arco dell'autunno, uno al mese, in cui specialisti di fama nazionale tratteranno un tema della prevenzione specifico per celebrare insieme la Riforma Sanitaria Italiana.



Il titolo del ciclo è: "La salute consapevole. Un programma di educazione sanitaria del Comune della Spezia", iniziativa che ha il patrocinio dell’Asl5 della Spezia e della Regione Liguria. Il terzo degli incontri è previsto per venerdì 23 novembre alle 18 presso la Mediateca Regionale Ligure "Sergio Fregoso", in Via Firenze 37 (ex Cinema Odeon), e avrà come tema: "La prevenzione nella terza età. Una questione di stili di vita”. “Tre appuntamenti, tre età interessate per la prevenzione - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - Noi siamo una delle Province più anziane d’Italia ed è fondamentale avere gli strumenti per affrontare al meglio questa parte della vita. Come spiegheranno i relatori della Salute Consapevole, tutti di fama nazionale, ormai è anche riduttivo parlare di terza età, ma sarebbe più opportuno parlare di quarta età, se non oltre. Con questo ultimo appuntamento tiriamo anche le somme: siamo soddisfatti di questi cicli di incontri che hanno avuto un tale riscontro nella cittadinanza da indurci a pensare a farlo diventare un appuntamento fisso nel calendario cittadino. Ringrazio il nostro consulente professor Ravagnan che ci ha accompagnato nell'organizzare queste tavole rotonde e l’assessore alla Sanità, Gianmarco Medusei”.



Massimo Bonucci

Presidente dell’Artoi – Associazione di Ricerca Terapie Oncologiche Integrate

“Le terapie oncologiche integrate”



Roberto Campigli

Dirigente S.G. del reparto di Geriatria Asl5 Spezzino

“Alimentazione e movimento come stili di vita”



Giovanni Spera

Clinico Endocrinologo - Sapienza, Università di Roma "La medicina preventiva per il monitoraggio dell’invecchiamento e la gestione della longevità"