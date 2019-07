Prevenzione e sorveglianza antincendi, una firma per il Parco delle Cinque Terre

La Spezia - Sottoscritta oggi, 12 luglio, la convenzione tra il Ministero dell’Interno, rappresentato dal Prefetto della Spezia, Antonio Lucio Garufi, il Comando provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentato dal comandante provinciale, Ing. Leonardo Bruni e l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore Tecnico dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, per l’effettuazione di un servizio stagionale di prevenzione antincendio e sorveglianza sul territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. La predetta convenzione sarà attiva a partire dal 12 agosto e sino alla fine dello stesso mese. Rilevati i risultati positivi ottenuti dall’attività di vigilanza degli anni precedenti, si è ritenuto opportuno, procedere al rinnovo, anche per la stagione in corso, dell’atto convenzionale adottato sin dall’anno 2007, nello spirito della massima collaborazione tra organi istituzionali e nel convincimento che dalla sinergia tra i diversi soggetti coinvolti possa derivare maggiore efficacia di intervento, per la salvaguardia della collettività, in concomitanza al periodo dell’anno di maggior afflusso di turisti, frequentatori ed estimatori di un territorio di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, universalmente riconosciuto.