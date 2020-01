Presto più di duecento alberi saranno piantumati

La Spezia - Nelle prossime settimane prenderà il via un importante programma di piantumazione, con la messa a dimora di 218 alberi che andranno a sostituire le essenze che nel corso di questi anni sono andate perse per un naturale deperimento fisiologico e in particolare alcune instabili che creavano gravi problemi relativi alla sicurezza pubblica. L’ambiente urbano risulta spesso ostile per la vita delle piante: il riscaldamento, l’inquinamento, l’impermeabilizzazione delle superfici ed il compattamento del terreno non favoriscono il loro sviluppo. "A questo si aggiungono fattori naturali quali funghi, parassiti, che in molti casi hanno compromesso la stabilità di alcune alberature e per le quali si è dovuto procedere all’abbattimento - spiega, nell'annunciarlo, l'assessore al verde pubblico Luca Piaggi -. A tutto questo si devono aggiungere le violente perturbazioni degli ultimi anni che hanno, soprattutto nei "giardini storici", causato il cedimento di alcuni alberi importanti.’



Integrare e incrementare la presenza di alberi in diverse zone della città con particolare attenzione proprio ai Giardini Storici: questo il senso dell'intervento che non vuole trascurare però, vie e viali, mantenendo, dove possibile, le specie preesistenti sostituendo quelle più delicate con piante più resistenti per assicurare la riuscita dell’impianto. “Abbiamo fin da subito posto molta attenzione al verde urbano - ha aggiunto Peracchini. Questo non solo per un fattore estetico: una città che ha aiuole, parchi e aree verdi ben tenute è sicuramente una città più bella, ma anche per una questione ambientale. Le piante contribuiscono ad una qualità migliore dell’aria, trattengo le polveri sottili e ridonano ossigeno. Grazie all’assessore Luca Piaggi abbiamo messo a punto un accordo quadro sul verde pubblico che ci consente una manutenzione più puntuale. Oggi siamo in grado di sostituire le piante andate perse in questi anni e piantumarne nuove. I giardini saranno abbelliti con 1175 piante di bosso (arbusti da siepe), 283 rose e 130 arbusti di varie specie.”