Preservativi gratis e 'Madonna mediatrice' con lo Uaar

La Spezia - Dopo le polemiche e gli attacchi mediatici sulla goliardica iniziativa dei collettivi universitari dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, che hanno organizzato un party definito che“blasfemo” dal senatore Pillon (Lega), oggi, domenica, 8 dicembre, dalle 11.30 alle 13.30, il circolo Uaar della Spezia terrà aperta la sua sede di via del Canaletto 159 con un’iniziativa gemella di quella bolognese, organizzata in solidarietà ai gruppi studenteschi. Verranno distribuiti al pubblico preservativi e materiale informativo e verrà offerto un brindisi di solidarietà agli studenti bolognesi. "Anche l’evento spezzino - spiegano dallo Uaar reca il titolo “Immacolata Con(trac)cezione” e riporta in locandina la stessa immagine di Maria Mediatrice (che è un soggetto del pittore scomparso Elis Romagnoli) rielaborata nella versione satirica che, con il titolo, è costata ai gruppi studenteschi la triste accusa mediatica di “blasfemia”. Fa venire i brividi sentire gente che grida ancora alla blasfemia, per immagini e frasi satiriche. Ed è veramente inconcepibile che ancora oggi, nel 2019, non si sia ancora liberi di scegliere come vivere la propria sessualità in modo sicuro".