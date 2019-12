Presepi in concorso, torna l'iniziativa della Diocesi

La Spezia - Anche quest’anno la diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato organizza il concorso per il miglior presepe cristiano. Ogni anno partecipano a questa iniziativa, promossa e coordinata dall’ufficio Arte sacra e beni culturali guidato da monsignor Paolo Cabano, più di un centinaio di presepi, allestiti da famiglie, singole persone, enti, istituzioni o comunità. Quest’anno, come è noto, un invito a rilanciare l’antica tradizione del presepe è venuto nei giorni scorsi direttamente da Papa Francesco in occasione di una sua visita a Greccio, il luogo dove san Francesco allestì il primo presepe della storia. L’invito del Papa ci si augura possa spingere ancora più persone e gruppi ad allestire il presepe ed a partecipare al concorso diocesano. Il bando del concorso diocesano sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della diocesi. La scadenza per le iscrizioni è alle 12 del 23 dicembre. Nel frattempo, si stanno muovendo anche le parrocchie, non solo per i presepi che vengono realizzati in ogni singola chiesa, ma anche per molte iniziative del cosiddetto “presepe vivente”, cioè animato da persone in carne ed ossa. Già domenica prossima, dalle 15.30 alle 20, ci sarà per il terzo anno consecutivo il “presepe vivente” nella parrocchia di San Paolo alla Pianta, con oltre novanta figuranti, tutti parrocchiani. Ma anche saranno comunque tanti i “presepi viventi” allestiti da un capo all’altro della provincia spezzina.