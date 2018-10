Presentati i volumi “Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco"

La Spezia - Nell’ambito della rassegna Libriamoci organizzata dalla rete delle Biblioteche Civiche, si è tenuta sabato la presentazione dei volumi “Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco” con un approfondimento sul tema “Il fondamentale ruolo dei Vigili del Fuoco nella salvaguardia e nel recupero dei Beni Culturali in occasione di calamità naturali”. A seguito della donazione alla Biblioteca “Beghi” di alcuni volumi da parte dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, tra cui quelli oggetto della presentazione odierna, è stato possibile invitare gli autori della pubblicazione – Dott. Ing. Marco Cavriani, Direttore Regionale VV.F. Sicilia e Prof. Piero Cimbolli Spagnesi, docente presso l’Università La Sapienza di Roma.



La manifestazione si è aperta con l’intervento del Dott. Ing. Leonardo Bruni, neo Comandante del Comando Provinciale VV.F. della Spezia, che ha ringraziato il personale VV.F. in quiescenza per il costante lavoro di diffusione della cultura della sicurezza attraverso le iniziative che l’A.N.VV.F. svolge continuamente nelle scuole e nelle caserme rivolgendosi in particolar modo ai bambini e ai giovani. L’Ing. Cavriani ha, quindi, proposto un rapido excursus sulle attività istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per poi soffermarsi sugli interventi che, nel corso degli anni, hanno impegnato i pompieri nell’assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità (terremoti di Friuli, Irpinia, Umbria, Centro Italia) e come siano poi intervenuti nel recupero e nella messa in sicurezza dei beni artistici e architettonici, sottolineando come ogni evento abbia dato modo di individuare e affinare tecniche sempre più specializzate e sicure tanto per i beni oggetto degli interventi quanto per gli operatori.

Il Prof. Spagnesi ha quindi analizzato l’importanza della individuazione di procedure operative nelle aree ad altissima densità di popolazione (megacities) per la salvaguardia delle vite umane e dei beni architettonici, senza dimenticare quanto i cambiamenti climatici e il rischio sismico possano mettere a dura prova le capacità di intervento delle squadre di soccorso.



Al termine della conferenza il Presidente della Sezione A.N.VV.F. della Spezia – Luciano Bruccini – ha consegnato agli autori due CREST dell’Associazione, che raccoglie al suo interno il personale VV.F. in quiescenza ma che ancora è in grado di dare tanto alla popolazione in termini di educazione alla sicurezza.

A cornice della manifestazione - sempre a cura dell’A.N.VV.F. La Spezia – nei locali della Biblioteca Beghi è stata allestita una mostra antologica e fotografica sull’impegno dei Vigili del Fuoco della Spezia nelle calamità che hanno colpito il Paese negli ultimi 70 anni.