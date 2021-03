Prenotazioni vaccino 'condivise' tra medici per evitare sovrapposizioni di appuntamenti

La Spezia - "Da oggi ogni medico di base può vedere la lista giornaliera, per sede, delle prenotazioni effettuate da lui o da lei e dagli altri medici, dei quali - per motivi di privacy - non può vedere nomi e dati dei pazienti. È quindi superato il problema di possibili sovrapposizioni di appuntamenti". Lo si legge in una nota diffusa da Regione Liguria.

"In ogni caso, fin da quando è stato attivato, alle 14.00 di martedì 9 marzo - spiega la nota -, il sistema consentiva di prenotare per ciascuna sede vaccinale al massimo 140 vaccinazioni al mattino e altrettante al pomeriggio (su quattro postazioni, 35 per ciascuna), come concordato con i medici di medicina generale che hanno sottoscritto accordo (tutte le sigle). Raggiunto quel tetto, il sistema non consentiva ulteriori prenotazioni: era quindi stato strutturato in modo da impedire ogni possibilità di overbooking".