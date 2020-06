Prenotare il turno alle poste, tutto con un'app

La Spezia - Da oggi è possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali di 2 Uffici Postali della provicia di La Spezia, nella fattispecie Ceparana, La Spezia Centro, in Piazza Giuseppe Verdi 12/B.

Negli stessi Uffici è possibile prenotare l’operazione direttamente tramite la APP Ufficio Postale. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’APP e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione desiderata. All’interno dell’ufficio un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.