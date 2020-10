Prende il via l'anno pastorale 2020-21

La Spezia - Si tiene domani (11 ottobre) pomeriggio alla Spezia, nella cattedrale di Cristo Re, la consueta celebrazione solenne di inizio del nuovo Anno pastorale 2020 – 2021. La celebrazione, con inizio alle 15.30, sarà trasmessa in diretta dalla televisione diocesana Tele Liguria Sud a beneficio di quanti non potessero recarsi di persona in cattedrale anche a causa delle retrizioni in corso. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti, affiancato dai sacerdoti di tutta la diocesi, presiederà il rito e, all’omelia, richiamerà le linee pastorali portanti del cammino diocesano per i prossimi mesi. Al termine, prima del congedo, si terrà il tradizionale affidamento del “mandato “ ai catechisti ed alle catechiste di tutta la diocesi, che, provenienti dalle diverse parrocchie, sono invitati ad essere presenti in Cristo Re.