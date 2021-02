Premio scuola digitale, il Capellini Sauro dirige lancia l'appello a partecipare

La Spezia - La scuola polo provinciale “G. Capellini – N. Sauro” gestirà anche quest’anno la fase provinciale del Premio scuola digitale. L'invito a partecipare è rivolto a tutte le scuole.

"Il Premio scuola digitale 2021 è un’iniziativa del ministero dell’Istruzione - si legge in una nota del Capellini Sauro -, volta a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale. A tal fine, tramite il Premio, si intende incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, favorire l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale. Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo grado e delle scuole del primo ciclo e di una sezione speciale unica nazionale dedicata all’educazione digitale degli adulti, anche attraverso il coinvolgimento di gruppi di studentesse e di studenti, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale".

"È prevista una fase provinciale/territoriale, una regionale e, infine, una nazionale. Il progetto vincitore per ciascuna sezione riceverà dalla scuola polo organizzatrice a livello provinciale un premio del valore di 1.000 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale integrata, mentre i progetti classificati al secondo e terzo posto riceveranno premi consistenti in dispositivi digitali per la didattica - conclude la nota -. Ogni scuola che desidera partecipare può presentare la propria candidatura attraverso la Piattaforma “Pnsd – Gestione Azioni” accessibile dall’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione entro le ore 15 del 25 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’istituto".