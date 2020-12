La Spezia - Anche quest’anno la diocesi assegnerà il “Premio della solidarietà”, meglio conosciuto come “Premio della bontà”. Le segnalazioni devono essere fatte entro il 31 dicembre agli uffici della Caritas, alla Spezia, tel. 0187.730150. Come ogni anno, il premio sarà consegnato dal vescovo in occasione della Messa pontificale dell’Epifania.