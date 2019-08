Premio d'onore dell'Accademia del Gusto alla Borgata del Canaletto

La Spezia - Mes ciüa, farinata e muscoli spezzini saranno protagonisti della sfilata del Palio del Golfo 2019. L'Accademia del Gusto ha conferito un Premio d'Onore alla Borgata del Canaletto per l'idea di far sfilare i piatti tipici spezzini nella sfilata del Palio del Golfo 2019. Una scelta d'amore che valorizza e difende l'identità del territorio che è anche la bandiera e punto irrinunciabile dell'attività e dello statuto dell'Accademia del Gusto. Ieri sera la cerimonia di consegna in Borgata. Una delegazione dell'Accademia del Gusto guidata dal presidente Nicola Carozza ha incontrato la Borgata del Canaletto e consegnato al presidente della Borgata Paolo Dini e a tutti i borgatari l'importante riconoscimento.



“Il Palio non è semplicemente una gara o una manifestazione folcloristica – ha spiegato il Presidente dell'Accademia Nicola Carozza - ma è un fatto di identità, di costume e di cultura popolare. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei: dice il detto popolare, nel senso che i piatti tipici ‘fotografano’ una comunità, e ci aiutano a mettere a fuoco l’identità. Secondo l’Art.3 dello Statuto dell'Accademia del Gusto per piatti tipici si intendono quei piatti ‘mitici’, essenziali, senza troppe rivisitazioni che smembrano il gusto, capaci di trasmetterci delle sensazioni. I piatti ci comunicano, anche il ricordo, le testimonianze tra quello che si assapora e chi quel cibo lo preparava”. “Siamo grati all'Accademia del Gusto – ha aggiunto il Presidente della Borgata del Canaletto, Paolo Dini - per questo prezioso riconoscimento che premia tutta la Borgata e le maestranze; i piatti della tradizione fanno parte della nostra identità, vogliamo proteggerli, come vogliamo proteggere e tramandare ai nostri figli e nipoti il Palio e la sua tradizione. La storia della Borgata del Canaletto è strettamente connessa alla nascita del Palio del Golfo e del suo fondatore Angelo Majoli. Furono proprio i "muscolai" che fornirono inizialmente la maggior parte dei vogatori che armavano gli scafi da Palio”. Ecco i piatti tipici spezzini selezionati dall'Accademia del Gusto : Anciùe àa spezina (acciughe alla spezzina); Anciùe céne (acciughe ripiene); Bacaà àa manéa spezina (baccalà alla maniera spezzina); Bùghe en scabècio (Boghe marinate); Fainà (Farinata); Frissèi de bacaà (frittelle di baccalà); Mes ciüa; Muscoli cèn àa spezina (muscoli ripieni); Panissa (panizza); Pasta àa contadina (pasta alla contadina); Pòrpi àa mainàa (polpi alla marinara): Ravièi àa spezìna (ravioli alla spezzina); Sèpie e articiòchi (seppie e carciofi); Stocafisso co’e patate (stoccafisso con le patate); Totani cèn (totani ripieni); Tripa ‘n bagnèta (trippa in umido); Sùpa de gianchèti (zuppa di bianchetti); Sùpa de muscoli (zuppa di muscoli).