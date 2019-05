Premio Exodus al via con "Diaspora" di Marina Piperno

La Spezia - Con la proiezione alla Mediateca regionale del film “Diaspora. Ogni fine è un inizio” di Marina Piperno, si è aperta oggi alla Spezia la diciannovesima edizione del Premio Exodus che domani sarà conferito a Lia Levi. Il lungo docufilm di Piperno – alla quale è andata la menzione speciale del premio – è il frutto di un viaggio durato circa tre anni e fatto con Luigi Morando Faccini, compagno di avventure cinematografiche da 40 anni, tra Stati Uniti, Israele e Italia. Il punto di partenza è una fotografia che racchiude i membri delle famiglie Piperno, Sonnino, Fornari, Bises e Di Segni, che, nell’autunno del 1938, in quel di Anzio, dove i Piperno possedevano una piccola villa a due piani poco distante dal mare, si incontrano, e nell’imminenza della promulgazione delle leggi razziali decidono che New York sarà il loro approdo salvifico.



La consegna del Premio Exodus 2019 avverrà invece domani alle 16 in sala Dante e a riceverlo sarà la scrittrice Lia Levi “per l'impegno profuso – si legge nella motivazione – nell'attività di testimonianza della Shoah e nella promozione della conoscenza della cultura e della religione ebraica in Italia e in Europa”.