Precari della scuola in piazza: "Il concorso non premia il merito"

La Spezia - Il mondo della scuola non ci sta. Oggi i precari sono scesi in piazza per manifestare il loro disappunto nei confronti delle decisioni del governo riguardo al loro futuro. Lunedì 8 giugno, tra due giorni, sarà il momento dello sciopero, proclamato unitariamente da tutti i sindacati. Nel mirino delle sigle ci sono una serie di tematiche, che vanno dalla sicurezza agli investimenti. Ma tra i cardini della protesta di lunedì c'è anche la vertenza dei precari.



Nella provincia spezzina ce ne sono 170 e si sono riuniti nel coordinamento Pre-cari group Sp con lo scopo di "ricucire la scuola dentro la comunità, alla quale oggi è estranea".

Una parte di loro questa mattina si è riunita in Piazza Europa per un flash mob. Gli altri erano agli scrutini.

"Non vogliamo certo andare a ledere i diritti degli studenti, che sono quelli per i quali ci battiamo. Per questo oggi molti di noi sono a lavorare e durante il periodo della didattica a distanza non abbiamo mai smesso di lavorare. Ma il decreto tramutato in legge dal governo questa mattina - spiega Daniele Boni, docente di Matematica e Fisica - è scandaloso ed è stato deciso a porte chiuse, senza ascoltare sindacati e opposizione".

La protesta di questa mattina nasce dal concorso che sarà imposto a chi ha 36 mesi di servizio. "E' un paradosso - prosegue Boni - dopo tanti mesi in classe dovremmo avere già l'abilitazione. Chiediamo di utilizzare le graduatorie per fare un anno di prova in cui docente viene valutato in classe e con un orale alla fine del percorso. Non attraverso un concorso nozionistico".



In rappresentanza dei sindacati confederali in piazza c'era Giorgia Vallone, senza bandiere e a nome di tutte le sigle. Poco più in là qualche bandiera dei Cobas.

"Lunedì scatterà lo sciopero indetto da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda e uno dei punti della piattaforma è proprio quello della regolarizzazione dei precari. Remiamo tutti dalla stessa parte. Se la scuola vuole ripartire il governo deve investire. A settembre mancheranno dalle 100 alle 200mila cattedre, se si concretizzerà lo sdoppiamento delle classi".



La carenza di insegnanti è un problema che ogni anno si ripropone a settembre, in loop. Ma per i precari adesso la situazione è anche peggiorata. "Non vogliamo questo concorso scritto e la valutazione arbitraria di una commissione. Così non si seleziona il merito, e non si sa nemmeno quando si svolgerebbe... L'alternativa è un quizzone a crocette e poi un corso universitario a pagamento. Basta con questo sistema, ascoltino il mondo della scuola. Nessun emendamento di quelli proposti è stato approvato. E a settembre - affermano senza mezzi termini Boni e Vallone - rischiamo la paralisi, indipendente mente dall'evoluzione della situazione Covid-19".