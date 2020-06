Povertà conseguenza dell'emergenza, anche "Casa Canaletto" in piazza a manifestare

La Spezia - "Dopo questa emergenza sanitaria mondiale, il welfare va riscritto". Lo pensano i ragazzi dell'Arci Canaletto e del progetto "Casa Canaletto" che questa mattina sono scesi in Piazza Europa per dare sostegno alla manifestazione, organizzata da Filcams Cgil, dei lavoratori stagionali delle mense e del turismo (leggi qui).

Il loro è stato un osservatorio speciale durante la pandemia e questa mattina con alcuni cartelli hanno messo in evidenza i diritti che dovrebbero essere garantiti a tutta la popolazione. La giovane volontaria Eva Cappellai ha raccontato: "Il progetto Casa Canaletto è basato sul mutualismo e aiutava persone ad accedere ad alcuni servizi messi a disposzione del Comune: buoni spesa, sussidi. Grazie al sostegno delle persone che ci hanno dato un contributo per la consegna delle spese siamo riusciti a finanziare un paniere di beni di prima necessità per chi ne aveva bisono. Il nostro intervento è politico: serve una reale assistenza a chi si è ritrovato in una situazione di povertà contingente. I contratti di lavoro con l'emergenza sono diventati ancor più precari e molte persone non possono sostentarsi. Le nostre cassette oggi sono vuote e chiediamo che ci siano più garanzie da parte dello Stato".



Dalla pandemia sono emerse nuove criticità e situazioni di povertà. "Ristoratori, titolari di piccoli bar, lavoratori stagionali, badanti, colf, intrattenimento. Tutte persone che ora sono in seria difficoltà - prosegue Eva -. Molti di loro non sono rientrati nei sostegni previsti dal Comune perché sono in base all'Isee e quindi non potendosi sostenere spese come l'affitto. Anche se recentemente sono state introdotte nuove formule i mesi del lockdown hanno rivelato molte difficoltà".