Poste, un annullo filatelico dedicato al Natale

La Spezia - Poste Italiane, in occasione del Natale 2019, promuove un servizio filatelico dedicato. L’ annullo speciale potrà essere richiesto nella giornata del 12 dicembre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l’Ufficio Postale La Spezia Centro, in P.zza Verdi 12b.



Con l’annullo sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza, presentata direttamente allo sportello Filatelico dove, oltre alle cartoline a tema, saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.



Il bollo speciale figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 12 dicembre, resterà depositato presso lo sportello filatelico del relativo Ufficio Postale, per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.