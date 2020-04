Poste, tornano a pieno regime 24 uffici tra capoluogo e provincia

La Spezia - A partire da martedì 14 aprile tornano pienamente operativi 24 uffici postali della provincia della Spezia il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

"Poste Italiane, anche nell'attuale fase di emergenza, ha continuato a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali", commentano dall'azienda.



Gli uffici che tornano a lavorare a pieno regime:



BIASSA

BOCCA DI MAGRA

BOTTAGNA

DOGANA

FOLLO

LA SERRA

LA SPEZIA 10 (Via Sant'Antonio Gianelli)

LA SPEZIA 11 (Via della libertà)

LA SPEZIA 12 (Via Volta)

LA SPEZIA 6 (Via Mameli)

LE GRAZIE VARIGNANO

MOLICCIARA

MONTEMARCELLO

PADIVARMA

PITELLI

PRATI DI VEZZANO LIGURE

PUGLIOLA

RIOMAGGIORE

ROMITO MAGRA

SAN BARTOLOMEO

SAN BENEDETTO

SANTO STEFANO MAGRA

TELLARO

TERMO