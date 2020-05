Poste, gli uffici spezzini tornano gradualmente a pieno regime

La Spezia - Continua il progressivo ripristino orario degli Uffici Postali in provincia di La Spezia. Dopo la temporanea rimodulazione resasi necessaria allo scoppiare della pandemia di Covid-19 del mese di marzo, Poste Italiane ha provveduto ad aumentare gradualmente le aperture degli Uffici Postali già a partire dallo scorso 26 marzo in coincidenza con il pagamento delle pensioni, fino ad arrivare al quasi completamento delle riaperture sia nella città di La Spezia che nella sua provincia.

Dal 14 maggio, infatti riprenderanno l'orario prolungato fino alle 19.05 gli Uffici Postali di Ceparana e Sarzana e ricominceranno a funzionare dal lunedì al sabato gli Uffici Postali di Ameglia, Romito Magra, Sesta Godano, La Spezia 6, in Via Goffredo Mameli 20 e La Spezia 12, in Via Alessandro Volta 67 mentre Biassa sarà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì.