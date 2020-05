Poste, Venelli: “Necessaria sanificazione dei mezzi”

La Spezia - Tiziana Venelli, segretaria provinciale SLC CGIL: “Oggi la SLC CGIL si è presentata all’interno del Centro Distribuzione di Valdellora di Poste Italiane per monitorare le misure di sicurezza sanitaria.

Al momento, non sono stati riscontrati assembramenti e le misure di DPI e distanziamento si sono dimostrate corrette. Purtroppo dobbiamo ancora una volta riscontrare la mancanza della sanificazione di tutti i mezzi di trasporto.



I portalettere sono stati dotati dall'Azienda di carta e disinfettante e di questa indicazione: “ad ogni cambio pulite il mezzo per il collega del turno dopo!”



I lavoratori già nella prima fase hanno avuto le mascherine dopo giorni solo grazie alle pressioni quotidiane di SLC CGIL, adesso devono sanificare i mezzi da soli? E' inaccettabile. Chiediamo la sanificazione quotidiana ad ogni cambio turno su tutti i mezzi da parte di personale specializzato, operazione che non deve essere certo fatta dai dipendenti. Se così non sarà saremo costretti a rivolgerci ancora una volta agli organi competenti.”