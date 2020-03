Positivi, sorveglianze attive, decessi: i numeri spezzini dopo tre settimane

La Spezia - Sottovoce e con il beneficio del dubbio legato a questa ultima difficilissima settimana, si era ipotizzato che fra il 29 e il 30 marzo l'ormai famosa curva dei contagi potesse finalmente iniziare a scendere dopo quasi mese di crescita esponenziale. Lo faceva pensare la logica più che delle certezze: la combinazione di date di uscita dei diversi decreti relativi ai comportamenti da tenere in questo periodo, norme che via via hanno sempre di più inasprito le condizioni, così da riuscire nell'intento. Dopo tre settimane di "clausura" e una marginalità dei casi di chi non vuole attenersi al distanziamento sociale è ipotizzabile che ci sia questa benedetta inversione di tendenza, che darebbe solo un po' di entusiasmo in più. Perchè di tempo ne dovrà passare ancora parecchio, prima di riacquisire qualche comportamento normale.



Sembra passato un secolo da quel 25 febbraio, un mese fa, quando per la prima volta si parlò di un caso positivo di contagio da coronavirus sul territorio della nostra provincia. Numeri ufficiali alla mano, il cosiddetto paziente-1, quello di ritorno da Codogno, diede il via ad un'escalation che in verità ebbe i suoi primi nuovi casi parecchi giorni più tardi, almeno una decina. Come detto una settimana fa lo ribadiamo ancora: non è affatto semplice mettere insieme questi dati. Cds ha cercato un metodo che desse quanto meno il senso della curva, anche perché Alisa non fornisce ancora oggi i dati complessivi dei contagiati (che abbiamo desunto dal quadro nazionale, provincia per provincia elaborato dalla Protezione civile), nè il rapporto dei decessi, territorio per territorio. Senza dimenticare che il conteggio dei morti relativi alla nostra provincia, non tiene conto di coloro i quali, spezzini, sono deceduti fuori sede. Ad oggi ne contiamo 37, con i casi degli ultimi giorni che si sono aggiunti al primo decesso, finora acclarato, lo scorso 12 marzo: anche in questo caso bisogna sempre tenere presente che si parla di casi di decessi in presenza di positività al coronavirus e non per forza per diretta conseguenza. I giorni con più morti sono stati finora il 18 e il 23 marzo (cinque persone se ne sono andate).



Nelle tabelle elaborate da Città della Spezia sulla base dei dati ufficiali e che riportiamo a margine dell'articolo, abbiamo isolato lo storico da quando la pendemia è scoppiata: il numero dei contagiati e le cosiddette sorveglianze attive, dal 6 marzo in poi, da quando cioè prima la Lombardia (6-7 marzo), poi il Nord dell'Italia (8 marzo) e infine l'intera penisola (9-10 marzo) hanno dovuto fare i conti con l'emergenza e i relativi decreti del governo per contenerla prima e tentare di controllarla dopo. Questa è la situazione dopo tre settimane.



CORONAVIRUS, I NUMERI SPEZZINI



