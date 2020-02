Portuali contro il traffico d'armi, dibattito e proiezione al Canaletto

La Spezia - 'Guerra alla guerra - Le lotte dei portuali al traffico di armi': questo il titolo dell'incontro in programma giovedì 20 febbraio alle 18.00 al Circolo Arci del Canaletto in Via Giovanni Bosco 2, alla Spezia. "Il capitalismo globale - spiegano i promotori - ha bisogno di infrastrutture spaziali. Lo hanno capito bene i lavoratori portuali che bloccano le navi cariche di armi destinate all'utilizzo in zone di guerra dove avvengono stragi e continue violazioni dei più elementari diritti umani. Una mobilitazione di carattere internazionale che ha coinvolto , e coinvolge, molti porti europei tra i quali quello di Genova e che ha messo in luce le crepe dove inserire la lotta per il superamento di un sistema che che non si fa scrupoli nemmeno di fronte a una catastrofe umanitaria come quella che da anni colpisce lo Yemen. Giovedì proveremo a capire di più sulla storia e sulle prospettiva di questa grande lotta dall'enorme significato civile e politico".



Nell'occasione sarà presentato e proiettato il documentario "Gerra hemen hasten da – La guerra empieza aquì" di Joseba Sanz sulla mobilitazioni nel porto di Bilbao. A seguire ci sarà un dibattito con una delegazione di portuali del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova. Sarà inoltre inaugurata la mostra pittorica 'Palmira nel cuore' dell'artista Georges Rabbath. Iniziativa organizzata in collaborazione con Riconvertiamo Seafuture.