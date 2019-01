Porto, i Vigili del fuoco traslocano in Calata Malaspina

Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo distaccamento che andrà a sostituire quello presente sul Molo Garibaldi, in un'area che sarà consegnata a Lsct.

La Spezia - Oltre 2,5 milioni di euro per realizzare il nuovo distaccamento porto dei Vigili del fuoco in Calata Malaspina. E' quanto prevede di spendere l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per il progetto esecutivo elaborato dalla società Sispi per il trasferimento della sede operativa del corpo di soccorso attualmente collocata sul Molo Garibaldi, su un'area che dovrà essere consegnata a Lsct.



Il 21 luglio 2017 il Provveditorato delle opere pubbliche aveva approvato in intesa Stato/Regione la nuova collocazione della struttura e nell'ottobre dello stesso anno veniva approvato l'espletamento di una gara in forma negoziata senza pubblicazione del bando per l'affidamento della progettazione esecutiva della caserma, prevedendo un costo complessivo dell'opera pari a 1,2 milioni di euro. Successivamente è stata affidata la progettazione esecutiva alla società Sispi srl per l'importo di 18.600 euro. Tra febbraio e marzo del 2018 i Vigili del fuoco hanno avanzato alcune richieste di modifica del progetto (modifiche interne e sulle finestrature di alcuni prospetti, senza modifiche della sagoma e delle volumetrie dell'edificio), per permettere di accogliere presso il nuovo distaccamento, la squadra sommozzatori. Poi la stessa Autorità di sistema portuale ha ritenuto opportuno apportare alcune ulteriori modifiche: una traslazione dell'edificio di una trentina di metri verso il Molo Garibaldi, una rotazione di 180 gradi, e una diversa sistemazione esterna.



Nel Piano triennale delle opere 2018-2020 erano previsti impegni di spesa per la "Realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco in calata Malaspina nel porto mercantile della Spezia" pari a 2,18 milioni e il progetto elaborato da Sispi prevede un importo lavori pari a 2,23 milioni di euro comprensivo di 54.403 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.