Popolazione sul territorio, Brugnato scende Porto Venere sale

La Spezia - Porto Venere sale del 12,5% e Brugnato scende del 14%. Non si tratta di uno degli indovinelli o delle sfide virali che stanno spuntando come funghi sulle pagine dei social, ma della fotografia che emerge dall'analisi dei dati relativi al tracciamento geografico degli utenti messi a disposizione da Facebook per contrastare la diffusione del coronavirus.



Filippo Celata e Antonello Romano, docente di Introduction to spatial data analysis e dottorando dell'Università Sapienza di Roma, hanno infatti preso in esame i dati resi pubblici dal social network e condivisi con enti di ricerca, università e istituzioni e ne hanno tratto un quadro che mette in risalto il calo o l'aumento di "popolazione insistente" nei comuni italiani.

"Perché anche di questo si deve tenere conto - scrivono gli autori su nocodegeography.com - quando si parla di effetti (economici) del lockdown. E anche per riflettere sulla fragilità di modelli di sviluppo (in particolare quelli basati sul turismo) che risentono pesantemente degli effetti di questa come di altre crisi".



Prendendo in analisi la differenza tra la popolazione insistente durante il periodo pre-crisi e le 16 di martedì 24 marzo 2020 è evidentissima la riduzione nelle località sciistiche (in rosso nella mappa): Pinzolo, Canazei, Corvara e Selva perdono dal 77 al 80% della popolazione. Le intere provincie di Bolzano, Aosta, Sondrio e Trento tra il -12 e il -16%.

Sono negativi anche i numeri dei comuni che ospitano aeroporti (Malpensa -89%, Orio al Serio -44%, Torino -16%, Fiumicino -13%), zone industriali e grandi imprese (Pozzilli -34%, Atessa -27%, Montone -24%, Melfi -16%, Lovere e Termoli -13%) e centri o zone commerciali (es. Martignacco -31%, Brugnato -14%).

Nello studio dei due ricercatori "non si nota una qualche sorta di fuga dal ‘cratere’ ovvero dalle zone più colpite dal virus. Qualche movimento locale ma complessivamente tutte le provincie più colpite sono sostanzialmente stabili".

Riduzioni molto consistenti in termini assoluti si hanno nelle grandi città che vivono anche grazie all’ingresso giornaliero di migliaia di pendolari e visitatori. Tra le città metropolitane: Venezia e Firenze -14%, Milano -13%, Catania -12%, Cagliari -10%, Bari -9%, Bologna -9%, Roma -8%, Torino -6%, le altre – meridionali – meno.



Al contrario, però, ci sono anche zone d'Italia in cui la popolazione insistente è aumentata (in blu nella mappa). Un dato prevedibile, visto che è necessario un contraltare rispetto alle aree in cui si è assistito a una riduzione.

Non paiono essersi verificati grandi flussi di lavoratori o studenti migranti che sono rientrati dalle proprie famiglie.

"A parte qualche comune qua è là - scrivono Celata e Romano - sono pochissime le province dove complessivamente la popolazione cresce, e non sono al Sud, ma vicino a grandi aree metropolitane, come Frosinone (+6%) e Monza/Brianza (+3%)".

Infine a far registrare il segno più in termini di popolazione presente sul territorio l'analisi fa ritenere che abbiano effettivamente inciso le famiglie che si trasferiscono nelle seconde case per un isolamento più ‘dolce’. Ed effettivamente "sono diverse le località turistiche dove la popolazione cresce in maniera decisamente anomala: Eolie/Lipari +40%, Elba/Marciana +28%, Lignano +27%... Sul litorale romano (quello delle “code sulla Pontina”) Sperlonga e Santa Marinella (+10-11%). In Liguria Varazze (+17%) e Porto Venere (+12,5%). In Veneto Eraclea, Cavallino, Caorle (+10-12%). Al nord anche diversi Comuni lacuali, intorno al lago di Como (Grandola, Blevio, Carlazzo, Sala Comacina) e al Garda (Torri del Benaco, Manerba, Malcesine), registrano aumenti dall’11 al 18%. In Campania Massa Lubrense +16%, ma gli aumenti maggiori sono nel Cilento. Qui, come altrove, probabile anche che siano migrazioni di ritorno".