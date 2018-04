Ponti di primavera nei pronto soccorso. All'Asl5 blocco dei ricoveri diretti in area medica

Il piano varato dalla Regione Liguria riguarda, in modi differenti, tutte le strutture: ecco come verrà intensificato il servizio in provincia della Spezia.

La Spezia - Il blocco dei ricoveri programmati nei principali poli ospedalieri, il potenziamento della Guardia medica nell’area metropolitana genovese con l’attivazione di una guardia medica territoriale aggiuntiva nel centro cittadino, l’apertura delle aree di crisi per avere una maggiore disponibilità di posti letto, il monitoraggio costante degli accessi e anche delle dimissioni da effettuare anche nei giorni festivi. Sono alcune delle misure che saranno attuate dalle aziende ospedaliere e sanitarie della Liguria per far fronte ad un eventuale iper afflusso di pazienti nei Pronto soccorso durante il lungo periodo di festività legato ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio, due giornate in cui il presidente Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale si recheranno in visita in alcuni Pronto soccorso, non ancora definiti.

“Abbiamo chiesto ai direttori generali – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - di essere presenti durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio: nei prossimi giorni, infatti, complice il ben tempo e Euroflora, è previsto l’arrivo di molti turisti sia nelle riviere sia a Genova, con la possibilità di un consistente maggiore afflusso di pazienti nelle nostre strutture ospedaliere e in particolare nei Pronto soccorso. Per questo – aggiunge - nelle scorse settimane si è riunito il Diar, dipartimento interaziendale regionale dell’Emergenza-Urgenza, ha messo a punto un Piano con misure sinergiche che permetteranno di garantire un’efficace risposta alle necessità dei cittadini e dei turisti che giungeranno nel nostro territorio, secondo uno schema ormai consolidato. Molte delle misure previste saranno attivate a partire da domani, sabato 21 aprile, fino 7 maggio prossimo. Tra le novità, l’ambulatorio mobile di Asl3 che sarà a Nervi per tutta la durata di Euroflora”. In occasione della kermesse, stato predisposto con il 118 il Piano di assistenza sanitaria con la presenza sul posto di 4 ambulanze, 6 team di soccorritori a piedi, 1 posto di trattamento sanitario e un posto di coordinamento locale.



Per quel che riguarda le strutture afferenti l'Asl5 fra le misure adottate la previsione di un organico a pieno regime come nei giorni feriali, il potenziamento dell’organico medico e infermieristico negli orari di maggior afflusso, il monitoraggio costante delle dimissioni che verranno effettuate anche nei giorni di festa per garantire un adeguato turnover dei pazienti, il blocco dei ricoveri diretti in area medica, la riduzione dell'attività chirurgica in elezione.