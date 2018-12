Ponte sulla Napoleonica, si va verso l'innalzamento del limite a 32 tonnellate

Dopo la prima fase dei lavori è stato effettuato un collaudo che sembra consentire di rimuovere il divieto di transito per mezzi superiori alle 20 tonnellate.

La Spezia - Tra la metà e la fine di gennaio, secondo i calcoli dei tecnici, dovrebbero essere conclusi i lavori in corso sulle parti laterali del ponte che sorregge la strada provinciale 530 all'altezza di Fabiano, scavalcando il canale che scende dalla Lizza.

La valutazione è stata effettuata nei giorni scorsi durante una riunione tra i tecnici di Palazzo Civico e quelli della Provincia, coordinati dall'ingegner Gianni Benvenuto, nel corso della quale è stato anche ipotizzato di elevare il limite massimo di peso per i mezzi in transito sulla parte della carreggiata attualmente percorribile, corrispondente alla parte più vecchia del ponte, quella che ha retto meglio l'usura del tempo.

Il collaudo effettuato con un mezzo pesante non ha evidenziato rischi di danni strutturali

confermando la possibilità di rimuovere il divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate e nei prossimi giorni sarà emessa l'ordinanza che dovrebbe portare il limite a 32 tonnellate.



Lungo le parti laterali del ponte, che come si può notare dall'immagine erano in condizioni pessime, sono da tempo in corso i lavori di consolidamento con la costruzione di nuove travi che si accoppiano alle precedenti e irrobustiscono l'ordito del ponte. E' anche grazie alla prima fase dell'intervento che gli ingegneri hanno ritenuto possibile l'innalzamento del limite.

Con il completamento dei lavori si prevede che il rafforzamento delle fasce laterali porterà a una condizione strutturale che consentirà di levare qualunque limite di peso per i veicoli in transito. Una condizione assolutamente necessaria per una strada percorsa quotidianamente da autobus, bus turistici, camion per la raccolta dei rifiuti, camion carichi di portoro... e che conduce a centri abitati da migliaia di persone che hanno nella Napoleonica l'unica via di accesso, abbandonata e dimenticata per troppi anni.