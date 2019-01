Polveri sottili, a Spezia i caloriferi doppiano industria e auto

Rispecchiando l'andamento a livello nazionale.

La Spezia - I principali responsabili della presenza di Pm10 nell’aria delle città italiane? Sono gli impianti di riscaldamento. Caldaie, stufe, caminetti, fornitori di tepore dall'autunno fino almeno a mezza primavera. A dirlo è l'ultimo rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano redatto da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) – in esame, i dati di 120 città italiane riferiti al 2015 -, secondo il quale gli impianti sono responsabili di oltre il 60 per cento delle polveri sottili italiane.



La Spezia – intesa come tutto il territorio comunale – conferma il verdetto nazionale. Gli impianti di riscaldamento si attestano sul valore annuo di 80.3 tonnellate di Pm10 prodotte. Trasporto su strada (42.7) e industria (39.5) seguono, quasi equivalenti. Sono 14 le tonnellate di polveri prodotte dall'ambito rifiuti, mentre 50 quelle ingenerate da altri trasporti, diversi da quello su strada. Solo dieci anni prima, nel 20015, i rapporti erano differenti e le emissioni ben più sostanziose: 153 tonnellate all'anno dall'industria, 84 dal trasporto su strada, 76 dagli impianti di riscaldamento, 59 da altri trasporti e 13 dai rifiuti. Emerge come industria e trasporto su strada siano andati incontro a un sostanziale ridimensionamento delle Pm10 sbuffate nell'aere, mentre le altre voci sono rimaste pressoché simili.



A livello nazionale, in un decennio si è scesi da 45mila a 36mila tonnellate emesse, con un calo di quasi venti punti percentuali. per cento. La contrazione, guardando all'Italia in generale, riguarda tutte le fonti di particolato, tranne una: il riscaldamento (intendendo sia quello domestico, sia gli impianti che scaldano uffici, scuole, aziende e centri commerciali). Nel 2005 caldaie e affini erano responsabili dell’emissione di 14mila tonnellate di Pm10, nel 2015 si è arrivati a superare quota 21mila. Un incremento del 50 per cento che certo non può passare inosservato.