Polo "Marconi", via al pre-corso per il test d'ingresso

La Spezia - Devi sostenere il test della verifica della preparazione iniziale? Da martedì 27 agosto alle 9 inizia nei locali del Polo Universitario "Marconi" della Spezia il precorso di preparazione al test. Il Polo Universitario, rimasto chiuso dal 3 al 25 agosto, riaprirà i battenti proprio la settimana prossima. Nell’ultimo biennio sono state registrate annualmente circa 230 immatricolazioni, nei sei corsi di laurea dell’Università degli Studi di Genova – Scuola Politecnica: i corsi triennali in Ingegneria Meccanica (curriculum automazione e meccatronica), Ingegneria Nautica e Design del Prodotto e della Nautica (curriculum in design della nautica) e i corsi magistrali in Yacht Design (primo corso svolto integralmente in lingua inglese), Design Navale e Nautico (corso inter-ateneo realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano) e in Ingegneria Meccanica – Progettazione e Produzione (Curriculum Meccatronica).