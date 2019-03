Polizia locale, premiati dopo il salone per essere arrivati da più lontano

La Spezia - Agenti della Polizia Locale provenienti da tutta Italia. Un'occasione per confrontarsi e rinsaldare vecchie conoscenze ed amicizie. Questa è l'altra faccia del 24esimo convegno che si è tenuto a Spezia Expò. Alcuni di loro vengono anche da molto lontano e per questo sono stati premiati.

L'evento si è tenuto in un noto ristorante sui colli spezzini e ha visto la partecipazione di numerose persone rappresentativi di circa 25 comandi: La Spezia, Genova, Santo Stefano di Magra, Carrara, Sestri Levante, Riomaggiore, Faenza, Fidenza, Fontanellato, Cagliari, Bologna, Bibbiena, Milano, Monastir, Livorno, Imperia, Giove, Follonica, Baressa, Torino, Farigliano, Bolano, Civitavecchia. Gli agenti sardi sono premiati perché giunti dalla località più lontana. Profondo momento di commozione poi per i ringraziamenti dei colleghi genovesi verso gli altri per i fatti di Ponte Morandi.