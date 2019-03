Polizia di Stato, ecco la tecnologia “Top Crash"

La planimetria del sinistro, rilevazioni e ricostruzione degli incidenti in tempo reale. Per l’agente basterà muoversi sui vari punti da rilevare, lo strumento li memorizza, li disegna, e tramite uno specifico software rende visibile il rilievo diret

La Spezia - Si chiama "Top Crash" ed è l’ultima tecnologia in termini di rilevazione degli incidenti stradali, una nuova strumentazione considerata all’avanguardia. Top crash è un software ad hoc per la rilevazione e la ricostruzione di un incidente stradale che è stato assegnato alla Polizia Stradale della Spezia e verrà utilizzato sul territorio di competenza, aiutando gli agenti sul fronte del riscontro delle responsabilità nei sinistri stradali. La nuova strumentazione si basa su rilevazioni satellitari di ultima generazione, fornendo una geo-localizzazione precisa e dettagliata con una mappatura tridimensionale del campo relativo ad un incidente stradale sulla strada.



Per l’agente basterà muoversi sui vari punti da rilevare, lo strumento li memorizza, li disegna, e tramite uno specifico software rende visibile il rilievo direttamente sul display, già con i tratti grafici che lo contraddistinguono: frenate, segnaletica orizzontale, veicoli e altri elementi dei consueti rilievi. La tecnologia consente di rilevare immediatamente i veicoli e le eventuali tracce in maniera certa: il miglior tempo impiegato dagli agenti sui tratti interessati consentirà di velocizzare di molto il ritorno alla normale circolazione. Infatti, la rapidità nell’effettuazione dei rilievi foto-planimetrici, oltre a fornire precisione ed affidabilità nel rilevamento infortunistico, avrà ricadute positive sulla gestione del sinistro stradale proprio per il ripristino della viabilità e dei collegamenti viari.