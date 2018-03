Politiche 2018: code ai seggi, affluenza sopra il 20%

Alle 12 il dato più alto arriva da Riomaggiore. In città aperti altri sportelli per chi deve ritirare il certificato elettorale.

La Spezia - Lunghe code ai seggi ma anche negli uffici che emettono i certificati elettorali. Buona affluenza da questa mattina alle urne spezzine e della Provincia dove si vota per le elezioni politiche. Nel Comune capoluogo sono stati aperti anche altri sette sportelli per rispondere alle richieste di chi voleva rinnovare i certificati con la gente che attende pazientemente in fila. In tutto circa 1.000 persone hanno già rinnovato la tessera. Code come detto anche ai seggi in particolare nei tre di piazza Verdi. Code si segnalano anche a Sarzana e in altri comuni.



Per quanto riguarda l'affluenza alla Camera al momento a livello provinciale supera il 20% con il dato più alto che arriva da Riomaggiore dove si è recato alle urne il 29,35% degli aventi diritto mentre a Rocchetta Vara ha votato solo il 15,94%.