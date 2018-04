Poli della sosta, nuovi parcheggi e il nodo Piazza Cavour

Il Comune ha analizzato le soluzioni per rinnovare i regolamenti e nel frattempo progetta nuove aree. Alle Terrazze criticità per installare il terzo hub, sulla Pinetina nessuna fuga in avanti. E l'Arsenale...

La Spezia - Prima di tutti bisogna realizzare i parcheggi e attivare un servizio navetta serrato, poi si potrà pensare alle riduzione delle auto in centro città. Il Comune della Spezia studia variazioni al piano della sosta, cercando la non facile sintesi fra le esigenze dei residenti, quelle dei commercianti, ma anche chi dalle periferie ogni giorno deve raggiungere il centro e non può farlo se non con la propria auto. All'interno del Piano Urbano del Traffico, l'amministrazione spezzina ha delineato le potenziali variazioni da analizzare e condividere prima di renderle operative. Oggi la sosta nel modello “Spezia 2030” è organizzata in modo tale che nella zona centrale delimitata dalla ztl, la sosta su strada è consentita ai soli residenti. Nelle mire del Comune, nelle aree limitrofe e nei quartieri adiacenti il centro dovranno essere mantenute/attivate regole a tutela della sosta dei residenti (tariffazione) onde evitare fenomeni di congestione della sosta a corona della ztl.



In prospettiva. Esistono ad oggi sul perimetro della ztl tre grandi parcheggi “di prossimità”: quello sotto Piazza Europa, quello sotto la stazione (peraltro ampliabile con un secondo lotto), e pure quello del porticciolo Mirabello. Il Comune vorrebbe poi portare a casa l'agognato accordo con la Marina Militare per individuare all'interno dell'Arsenale un'area dedicata ai parcheggi, più o meno collocata in zona porta Sprugola. Ma al di là di questo, è necessario sviluppare una rete fitta e molto capiente di parcheggi esterni di interscambio, da realizzare mediante strutture leggere fuori terra modulari in metallo e serviti quasi con cadenza metropolitana, comunque non oltre i 10' di attesa nelle ore di punte, di 15' nelle ore di morbida: con frequenze superiori, salta il banco e gli utenti semplicemente abbandonano il servizio. Soluzioni di parcheggio in struttura che hanno costi e tempi di realizzazione estremamente ridotti rispetto ai tradizionali parcheggi. Un processo che apotrebbe anche avere una gradualità ma sempre seguendo la sequenza temporale che prevede prima la realizzazione del parcheggio e la attivazione del servizio navetta, poi la riduzione di auto in centro.



Quanto si paga oggi. Nei giorni feriali dalle 8 alle 20 le zone sono così diversificate: nella rossa il costo è di 1,50 euro/cent, in quella gialla 0,75 euro/cent, nella verde 0,50 euro/cent. Le zone a tempo massimo sono Piazza Beverini (max 2h: € 1,50 1ª ora e € 2,00 2ª ora), Viale Garibaldi (max 2h: € 1,50 per ora), Piazza Chiodo (max 2h: € 1,50 per ora), Piazza Cavour (max 1h: € 0,50 per ora), Via Tazzoli (max 2h: € 1,00 per ora), Via Sarzana (€ 1,00 per ora), Via dei Mille, Via F.lli Rosselli, Via de Nobili nei tratti compresi tra Via Gramsci e Via Roma, ambo i lati massimo 1 ora la mattina. Le zone senza previsione di tempo massimo sono viale Fieschi lato arsenale militare e Viale Italia con sosta riservata alle sole autovetture (0,50 per ora).

Sono inoltre state evidenziate alcune criticità che il nuovo Piano della Sosta deve impegnarsi a risolvere. A partire dalla commistione tra stalli residenti e a pagamento spesso intervallati e alternati tra loro in modo irrazionale, che disorienta chi deve parcheggiare, alimentando anche flussi veicolari parassitari, e rallenta il controllo da parte degli Enti preposti in base alle rispettive competenze (Polizia Locale e ATC MP). Altro aspetto è l'elevata incidenza (circa 80% secondo la Polizia Locale) di sosta prolungata nelle zone blu ad opera di residenti che occupano lo stallo anche per 20 giorni consecutivi, vanificando lo scopo delle zone miste.



I poli della sosta, il raddoppio del Centrostazione Park. Sono state elaborate le prime concrete ipotesi per la riorganizzazione della sosta, e la conseguente nuova regolamentazione, delle aree di sosta esistenti, nonché per la creazione di nuovi spazi dedicati. Piazza Bayreuth, unitamente al Parcheggio Europa Park in Piazza Europa, potrebbe diventare come un unico Polo della Sosta, risolvendo anche le forti criticità al momento presenti. Si tratta senza dubbio di uno dei più importanti poli di interesse della città, in quanto su essa affacciano importanti uffici pubblici (Municipio, Prefettura e Provincia) che attraggono, soprattutto nelle ore mattinali, cittadini e addetti agli uffici stessi nonché importanti flussi veicolari. I problemi? Ad oggi gli stalli di superficie sono quasi tutti riservati ai residenti, con indice di occupazione vicino al 100% tra le ore 9 e le 12.30, orario di apertura al pubblico degli uffici pubblici. L’occupazione appare peraltro in buona parte costituita da non residenti forniti di abbonamento mensile. altra questione il parcheggio a pagamento nella struttura Europa Park, che dispone di 263 posti auto a rotazione alla tariffa oraria feriale di €1,50/ora, che scende a € 0,60/ora la domenica. Facilmente accessibile anche grazie alla nuova viabilità, è ancora sottoutilizzato data la recente apertura. Il considerare il complesso dell’offerta di posti auto come un unico Polo della Sosta, con un adeguato accordo tra Comune e Camera di Commercio della Spezia, consentirebbe di modificare l’attuale regolamentazione contemperando gli interessi di entrambi gli Enti e

ottenendo maggiore soddisfazione per i cittadini. Equiparazione delle tariffe, insomma e condivisione dei regolamenti. In Piazza Bayreuth il Comune in particolare mira a ridurre gli stalli riservati ai residenti, destinandoli a sosta ad alta rotazione (ad esempio massimo 1 ora) e a tariffe elevate (da stabilire, ma certamente superiori a €1,50/ora) almeno nelle ore mattinali di maggiore criticità. Parallelamente si pensa alla creazione di nuovi stalli di sosta riservati ai residenti nelle strade limitrofe, nella futura ztl, più vicino alle civili abitazioni e quindi maggiormente attrattivi per i fruitori.

Il parcheggio in struttura di Piazzale Kennedy, che insieme al parcheggio dell’Ospedale costituisce di per sé un altro polo della sosta con 280 stalli, potrebbe essere convenientemente regolamentato e maggiormente valorizzato come punto di interscambio. C'è poi il controviale di Viale Italia, attualmente nella disponibilità del Consorzio Discover per l'accoglienza crociestica ma scarsamente utilizzato. Lo scopo sarebbe reintrodurre tariffe in abbonamento agevolate (30

€ al mese) a uso dei dipendenti della Società Crociere e di quanti incidono sull’area o la utilizzino come interscambio con i mezzi pubblici. Completa il panorama il parcheggio della stazione, d'estate punto di riferimento per chi è diretto alle Cinque Terre, mentre in inverno è a servizio della città. Il raddoppio della capacità della struttura, già a suo tempo verificato, appare consigliabile, tanto più che il cantiere non sembrerebbe interferire con il normale funzionamento, evitando quindi interruzioni e disagi. E dato l’ingente investimento necessario, potrebbe essere verificata la possibilità di cofinanziamento da parte del Parco Cinque Terre, che seppure indirettamente maggiormente beneficia dei servizi resi dalla struttura.



Altre aree possibili. E se non bastasse? Se non bastasse il Comune ha individuato anche altri spazi parcheggio a cominciare dalla possibilità di ottenere dalla Marina Militare l’utilizzo sia dell’area tra Duca degli Abruzzi e Via Gramsci (circa 220 autovetture), sia l’area prospiciente l’Arsenale (circa 220 stalli, di cui una porzione andrebbe probabilmente riservata ai visitatori dell’annesso Museo). Altra possibilità, per i parcheggi residenti, potrebbe essere individuata in Via Valdellora, previa trattativa con RFI proprietaria dell’area. Sulla Pinetina l'amministrazione Peracchini non sembra particolarmente votata a riprendere il vecchio discorso del parcheggio sotterraneo: il progetto fu già avviato da ATC MeP), poi sospeso in attesa di pronunciamento del TAR Liguria sul ricorso rispetto al diniego espresso sulla autorizzazione paesaggistica.



Pedonalizzazione e riqualificazione Piazza Cavour. A lungo termine, nell’ottica di un PUMS, potrebbe essere ipotizzata la riqualificazione di Piazza Cavour, rendendola più fruibile alla popolazione e ripensandola in un’ottica di

sostenibilità ambientale, senza con questo sacrificarne la vocazione commerciale. In particolare, i due corridoi laterali (paralleli a Corso Cavour) potrebbero essere pedonalizzati e dedicati al commercio, facendo affacciare su essi i banchi dell’attuale mercato (ruotandoli quindi verso l’esterno della struttura), i quali risulterebbero dirimpetto ai negozi andando a creare una sorta di “galleria commerciale” per i pedoni. L’accesso ai veicoli merci per le necessarie operazioni di carico/scarico rimarrebbe garantito riservando loro il corridoio centrale. L’operazione, che secondo il Comune porterebbe ad un risultato molto gradevole e di impatto positivo per le attività commerciali che insistono sulla Piazza e nel Mercato, porterebbe con sé l’eliminazione dei parcheggi nei corridoi laterali, per cui va verificata la possibilità di recuperare spazi adeguati da destinare alla sosta. In alternativa si potrebbero installare delle sbarre elettriche all’inizio dei due corridoi, con accesso per la sosta a pagamento e nei limiti degli stalli disponibili; la zona centrale rimarrebbe accessibili ai soli veicoli merci e ai pedoni.



Parcheggi di interscambio: alle Terrazze? Attualmente esistono due parcheggi di interscambio, Palasport e Piazza d’Armi, con servizio navetta gratuito verso il centro. Tra le ipotesi al vaglio vi è la possibilità di destinare a interscambio una parte del parcheggio del Centro Commerciale Le Terrazze, ma vanno segnalati due ordini di problemi: l’area in questione è stata destinata dal Comune a spettacoli viaggianti (es. circo), a richiesta dei quali gli spazi vanno resi disponibili dirottando il flusso di auto verso altre aree. La massima concentrazione delle manifestazioni va da febbraio ad agosto, che coincide con la minor richiesta di interscambio, ma il problema rimane. La creazione con congruo anticipo di un calendario, oltre ad essere scarsamente realizzabile, creerebbe comunque disagi al privato cittadino, poco avvezzo ai cambiamenti di percorso, e alla viabilità cittadina. E comunque tal parcheggio di interscambio andrebbe collegato al centro cittadino con un efficiente servizio navetta, comportando costi aggiuntivi per l’Azienda di trasporto e, conseguentemente, per il Comune. Una soluzione potrebbe consistere nell’inserire i servizi navetta nell’equipararlo nel servizio di Trasporto Pubblico Locale cittadino, al pari di quanto accade in molte altre città, e richiedendo il pagamento della corsa.