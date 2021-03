Più di 3mila firme per la Pubblica assistenza, l'appello ai soci

La Spezia - Sono più di 3mila le fime raccolte dalla Pubblica assistenza della Spezia per sensibilizzare i cittadini in merito alla legge regionale 15/2020, che rivede i servizi funebri a cura dell'utente. Mentre in Regione il dibattito, in commissione, si terrà il 22 marzo la raccolta firme sul web e per strada prosegue.

Questa mattina, in Corso Cavour sono state raccolte altre 200 firme. Intanto dall'associazione si leva un appello anche ai soci che non hanno ancora aderito: "Venite a firmare, la partita non è ancora chiusa e abbiamo bisogno del sostegno di tutti".

C'è tempo fino al 21 marzo per firmare sia su Change.org che fisicamente allo stand della Pubblica assistenza, presente come detto, in Corso Cavour zona Piazza Beverini. Una volta terminata la raccolta, il faldone con tutte le firme verrà presentato alla commissione che si occuperà della discussione della legge: "Un gesto - sottolineano dalla Pubblica assistenza - per dimostrare quanto la cittadinanza abbia capito non solo il valore dell'associazione ma l'importanza del ruolo che svolge dal 1889".