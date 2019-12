Pitelli e aree militari, Sin e Sir. Si lavorerà per due commissioni speciali

La Spezia - Istituire una commissione speciale per le bonifiche, un punto della situazione sulle stesse e cosa succederà nel fronte a mare di Pitelli. Questi i temi centrali delle Commissione consiliare di Palazzo civico dove il consigliere Massimo Baldino Caratozzolo ha cercato di riportare in auge il tema delle bonifiche sulla discussa area che nel tempo da Sito di interesse nazionale è diventata Sito di interesse regionale.

Se per la parte delle aree: ex Ipodec, Campetto, quella di tiro al piattello, Vallegrande, Montemontada, Saturnia, Ruffino-Pitelli, Val di Bosca, Bacini di lagunaggio delle ceneri Enel non ci sono sostanziali novità per la fascia costiera qualcosa dovrebbe muoversi a breve.

A relazionare i commissari consiglieri sono stati l'assessore all'Ambiente Kristopher Casati e l'ingegner Canneti. Con il declassamento dell'area pitellese da Sin a Sir le competenze sono passate dunque alla Regione che può sostituirsi all'ente che deve attuare le bonifiche nel momento in cui lo stesso risulta inadempiente.

Tra le domande avanzate dai consiglieri anche quella di istituire una commissione speciale proprio a tema bonifiche e aree militari (proposta dal consigliere Melley), più un punto della situazione sulla parte a mare che verrà trasmesso già da domani alle segreterie. Inoltre è stato chiesto di poter far rientrare almeno una parte ristretta delle aree nella denominazione di Sito di interesse nazionale.

Su quest'ultimo aspetto la risposta è "no", come ha spiegato Canneti che poi ha focalizzato sulla questione anche delle aree militari e pitellesi che si affacciano al mare, questione rilanciata da Caratozzolo.

"Il piano preliminare delle bonifiche delle aree militari - ha spiegato l'ingegner Canneti - è stato fatto da Icram e poi attuato dall'Autorità portuale con interventi significativi, ve ne daremo contezza. La parte di bonifica dell'Itn è suddivisa in 34 quadranti e manca la parte legata al Lagora".

Infine per quanto riguarda la convocazione delle commissioni speciali, per la quale l'assessore Casati ha detto che darà la sua disponibilità a partecipare, il consigliere Manucci ha ricordato che sarà il consiglio comunale a chiederne l'istituzione dopo che la presidente Nobili è scivolata sul metodo di convocazione. In questo caso comunque il parere è unanime: da gennaio si comincerà a discuterne per l'istituzione.