Pitei 'n cantina si terrà il 9 e 10 agosto, Gioà vi aspetta

La Spezia - Una festa che non ha più bisogno di presentazioni. Giunta alla sua ottava edizione Pitei 'n Cantina anche quest'anno (9 e 10 agosto) apre 14 cantine più qualche altro punto ristoro con svariati menù. Un'ecofesta certificata dalla regione Liguria con servizio navetta speedybus da Via San Bartolomeo all'incrocio con Via Pitelli. Strade chiuse al traffico, otto punti musica sparsi per il paese e due concerti di fine festa uno per serata, artisti itineranti, mostre di pittura e fotografiche, di artigianato, teatro anni 50 itinerante, cinema anni 50, banchetti dell'ingegno, giochi di una volta per i più piccoli, giochi da sagra per i più grandi, pesca di beneficenza e tanto altro. Pitei 'n cantina si ripete ma si modifica ogni anno negli spazi, nei menù e nell'intrattenimento. Gioà vi aspetta!