Piste ciclabili da migliorare e mettere in sicurezza, Palazzo civico programma gli interventi

La Spezia - Realizzazione di porzioni di piste ciclabili mediante ridisegno degli spazi stradali, posa di segnaletica verticale ed orizzontale ed interventi sugli attraversamenti pedonali. Questa mattina la giunta Peracchini su proposta dell’assessore alla mobilità Kristopher Casati ha approvato il progetto di fattibilità relativo alle ciclabili del centro città per circa 10 km: si tratta, nello specifico, di lavori edili, con la predisposizione di cordoli di delimitazione delle ciclabili, la realizzazione di tre impianti semaforici ciclabili, la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e l’esecuzione di segnaletica orizzontale. "Continua l’impegno dell’amministrazione per rivoluzionare la mobilità urbana – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – attraverso la presentazione di progetti concreti al Ministero dei Trasporti abbiamo ottenuto un finanziamento importante. Un ulteriore passo in avanti nella mobilità urbana che si snoderà con interventi per 10 km: per questo, vorrei ringraziare tutti gli uffici del Comune della Spezia e l’assessore Casati per aver seguito tutto il progetto".



L’ammontare complessivo del progetto, pari a 330.768,42 euro, sarà finanziato dal contributo governativo dopo che il Comune della Spezia nei mesi scorsi aveva aderito ad un Decreto del Mit finalizzato proprio alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi assetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati “biciplan”, qualora adottati, al fine di far fronte all’incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



"Si tratta – spiega l’Assessore Casati – di un altro piccolo risultato della politica del fare nell’ambito della mobilità dolce: la realizzazione dell’intervento di ricucitura dei tratti esistenti delle piste ciclabili con nuovi incrementi in modo da garantire un'ampia penetrazione nel tessuto urbano della città con le due ruote sostenibili. Un intervento da 330.768,42€ in arrivo dal Ministero dei trasporti, in seguito a istanza presentata dal Comune della Spezia lo scorso 25 ottobre, per cambiare il volto delle nostre piste ciclabili da realizzarsi entro il 2022".