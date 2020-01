Pista ciclabile, avanti coi lavori

La Spezia - Stavolta ci stiamo. Sono ormai in fase di conclusione i lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che unirà via Zara, nel quartiere di Rebocco, e viale Aldo Ferrari, porta dell'Umbertino. Il progetto, costato alle casse comunali circa 120mila euro, è nato a suo tempo con lo scopo di completare il collegamento ciclabile e raccordare i percorsi verso il cento urbano, attraverso il tratto nord della vecchia ferrovia dell'Arsenale Militare. Duecento metri interessati dalle opere che in questo momento riguardano sostanzialmente il livellamento dell'ex sedime ferroviario, in naturale prosecuzione di via Zara costeggiante il perimetro del complesso scolastico e raggiunge la via XXI Reggimento Fanteria. Una via decisamente poco trafficata che alla fine si collega con la pista di viale Ferrari.



Dopo aver ripulito completamente l'area dalla vegetazione e dai residui lasciati da decenni di sostanziale abbandono, il cantiere si era fermato e la dead line della primavera 2019 saltata. Ora si vedono i risultati degli ultimi avanzamenti: si è arrivati alla realizzazione di un’unica carreggiata a doppio senso di marcia, della larghezza complessiva di tre metri, completamente asfaltata. Da progetto la pavimentazione prevista è in calcestruzzo drenante con colorazione superficiale analoga al tratto adiacente. Il percorso complessivo è di 410 metri di cui 250 su nuova costruzione (ex ferrovia) e 160 su via XXVI Reggimento Fanteria. E' naturalmente prevista la collocazione, per tutto il tratto, di un impianto di illuminazione pubblica specifico per la pista.