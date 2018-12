Pira e Belmonte guidano lo spettacolo di fine anno della primaria del Favaro

La Spezia - I duecentoventi alunni della scuola primaria del Favaro, diretta da Maria Cristina Rosi, hanno dato vita ad un bellissimo spettacolo natalizio guidata da Valentina Pira ed Andrea Belmonte, cantante e pianista del duo di teatro-canzone Le Canzoni da marciapiede che, da alcuni anni,alternano spettacoli sui palchi di tutta Italia ad attività di insegnamento musicale rivolte ai bambini.

Gli alunni si sono esibiti in canti natalizi mettendo in evidenza la loro spontaneità, il loro entusiasmo e le competenze acquisite nell'ambito del progetto Crescere in musica che vede appunto la collaborazione dei due artisti . Hanno dato grande dimostrazione di abilità canore suscitando grande emozione tra il numeroso pubblico presente .

Molteplici sono le attività che vengono svolte all'interno della scuola primaria del Favaro che è in continua espansione e presenta una ricca offerta progettuale proprio perché mira allo sviluppo completo della personalità dei bambino Determinanti sono la collaborazione e la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, infatti le docenti sono fermamente convinte che per la crescita serena dei bambini sia necessaria una sinergia di intenti e una condivisione di azioni tra la scuola e la famiglia.

Al termine dello spettacolo gli alunni e tutte le insegnanti hanno colto l'occasione per ringraziare la Dirigente scolastica che appoggia sempre con grande entusiasmo tutte le iniziative e il signor Enrico Faggioni, il nonno civico del quartiere che, con grande affetto, hanno è stato denominato il nonno di tutti i bambini della scuola.

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico le insegnanti illustreranno il Piano dell'Offerta formativa della scuola il giorno 15 Gennaio alle ore 17 nel plesso di via Ticino 56.