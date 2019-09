Pinetina del 2020 si presenta alla città

La Spezia - Due giornate di festa a cura di Art Park per presentare la Pinetina del 2020, il 5 e il 6 ottobre nello spazio del Centro Allende. Ogni argomento trova un suo punto di ricaduta concreto durante le due giornate, approfittando dell’occasione per festeggiare la futura apertura prevista per la prossima estate e dare già qualche anticipazione su quello che verrà realizzato.



Oltre alla presentazione del progetto, uno spazio food&bar sempre aperto, pitch&spritz per tutti, dj-set, un’area dedicata ai bambini, GnuQuartet con il live "80vogliadignu", lo spettacolo di Enrique Balbontin dei Pirati Dei Caruggii.



Il programma



SABATO 5:

• ore 17 | apertura area FOOD&BAR

Uno spazio sempre aperto con proposte del territorio e cocktails.



• ore 18 | PITCH&SPRITZ per tutti

Start-up legate al territorio e prevalentemente al settore del turismo raccontano la loro idea di business in modo informale, preparando spritz per i partecipanti.



• ore 19 | PRESENTAZIONE del progetto

Brevi interventi di 7 minuti per illustrare le varie anime dello spazio: cultura e intrattenimento, progetti digitali e coworking, turismo, infanzia, food, il piano di ristrutturazione, etc.



• ore 20 | aperitivo/cena e DJ-SET



• ore 21.30 | GNUQUARTET live #80vogliadignu

Un divertente concerto in stile anni ’80, per ballare con la classe e l’energia del quartetto che ha accompagnato De Gregori nel suo ultimo tour.



• ore 23 | DJ-SET

L'atmosfera anni '80 continua fino a chiusura con un dj-set a tema.



DOMENICA 6 si replica dalle 11.30 con:

FOOD&BAR, PITCH&SPRITZ e DJ-SET.

In più, uno spazio dedicato ai BAMBINI e alle famiglie, con giochi, letture e laboratori.

A concludere la serata, lo spettacolo di ENRIQUE BALBONTIN, per cominciare subito dalla “torta di riso finita”, metafora ironica della presunta scarsa ospitalità ligure…su cui il nuovo progetto dovrà fare ricredere