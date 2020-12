Pietro Bartolo ospite di Amnesty La Spezia nella Giornata internazionale del migrante

La Spezia - Si celebra il 18 dicembre la “Giornata internazionale del migrante”, istituita nel 2000 dall’Onu per richiamare la “Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie” del 1990. È in questa giornata che gli Stati membri e le associazioni governative e non, sono invitati a diffondere informazioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali dei migranti. Ed è in questa giornata che il gruppo spezzino di Amnesty International, formato nelle settimane scorse, ha in serbo un evento d’eccezione intitolato “Percorsi di migrazione” e che avrà come ospite uno dei maggiori testimoni del fenomeno migratorio: il dottor Pietro Bartolo, noto a tutti come “il medico di Lampedusa”.



Colui che dal 1992 è stato il responsabile delle prime visite ai migranti sull’isola siciliana balzata alle cronache di tutto il mondo quale teatro di dolore e speranza. "Avere Pietro Bartolo come testimone per la Giornata dei migranti è un grande risultato e un onore – afferma Federico Lera, avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione e tra i fondatori del gruppo spezzino di Amnesty – Questa è la migliore delle occasioni per affrontare un tema così al centro del dibattito attuale e così delicato per la pluralità delle situazioni in gioco". Il 18 dicembre alle 18 in un’ora di intervista condotta dagli attivisti spezzini di Amnesty, Pietro Bartolo affronterà quindi il tema migrazione sviscerandone i molteplici aspetti nel tentativo di perseguire quell’opera di informazione e di ricerca della verità che è tra i fondamenti di Amnesty International. Info: amnesty.laspezia@gmail.com / 334 9925634 / Instagram: amnesty.laspezia / Facebook: Amnesty International La Spezia