Piccole manutenzioni, risorse per le scuole superiori

La Spezia - La Provincia della Spezia ha deliberato l'assegnazione di un budget per la minuta e piccola manutenzione alle scuole superiori spezzine. L’ente di Via Vittorio Veneto, con apposito provvedimento, ha suddiviso tra gli Istituti una prima tranche delle risorse stanziate per l’edilizia scolastica. Al Liceo Scientifico Pacinotti andranno € 14.780,86, al Capellini-Sauro € 18.423,21, al Parentucelli-Arzelà € 19.313,01, al Fossati-Da Passano € 14.495,21, al Cardarelli € 13.885,10, all'Einaudi-Chiodo € 8.217,18, all'Alberghiero Casini € 9.092,38. Chiude l'elenco delle scuole benificiarie il Liceo Mazzini che otterrà € 10.185,47 e il Liceo Classico Costa per € 7.568,98.