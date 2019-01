Piccobus e mezzi per le colline, oltre 100mila euro di conferme

La determina di Palazzo civico.

La Spezia - Tempo di conferme per i servizi bus cittadini del 2019. Palazzo civico, con apposita determina, ha deciso di proseguire il servizio di bus navetta tra i parcheggi di interscambio e il centro città (senza costi per gli utenti) “che apporta un notevole contributo alla decongestione del traffico riducendo l'inquinamento urbano”, prezioso in particolare in occasione delle partite casalinghe dello Spezia (il famoso Piccobus) e in generale per tutte quelle occasioni che comportino grandi flussi umani in città; impegno di spesa per il servizio pari a 92mila euro. Conferme anche per servizio bus navetta per eventi sportivi e festa patronale utilizzando (15mila euro) e per il finanziamento trasporto pubblico di collegamento con le frazioni collinari (fino al 31 marzo prossimo) per 25mila euro. Avanti anche con ’istituzione di un servizio festivo annuale per località Forte di Montalbano. Tutte le somme saranno direttamente liquidate alla Provincia della Spezia.