Picco influenzale in corso, aperture straordinarie degli studi medici nei prossimi giorni

La Spezia - Asl 5 comunica, come concordato con Alisa, l’apertura degli studi dei Medici di Medicina Generale nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio con il seguente orario dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 per affrontare un possibile iperafflusso di pazienti nel periodo influenzale e delle festività.



Sono stati congiuntamente individuati cinque poli:



Distretto 17

Studio Dottoressa Pietra Serena in Follo Via San Martino 45°



Distretto 18

Studio Dottoressa Bartoletti Danila in La Spezia Via Rebocco 65

Studio Dottoressa Ruffini Mari Serena in La Spezia Piazza Kennedy 2



Distretto 19

Studio Dottor Romeo Alessio in Santo Stefano Via Cisa Sud 88

Studio Medicina di Gruppo in Castelnuovo Magra Via della Pace snc presso Centro Commerciale La Miniera