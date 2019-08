Picchiato per le cuffie wireless del telefonino, adolescente in ospedale

La Spezia - Rapina ai danni di un adolescente in Piazza Verdi. E' accaduto oggi verso le 14 quando un giovane spezzino è stato aggredito da un coetaneo che lo ha picchiato per rubargli gli AirPods, le cuffie wireless degli smartphone di Apple.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha notato un gruppo di persone intente a trattenere un ragazzo di colore. Si trattava di un adolescente, regolare sul territorio nazionale e di origine colombiana, che poco prima aveva malmenato l'altro ragazzo.

La Municipale si trovava in quelle vicinanze per uno dei controlli richiesti dall'assessorato alla Sicurezza e ha notato anche che il giovanissimo aggressore aveva appena lanciato tra le siepi un involucro bianco. Stando a quanto si apprende, in più circostanze il minorenne proprietario delle cuffie aveva cercato di recuperarle ma veniva aggredito dal minore colombiano.

La conferma è arrivata anche dalla visione delle telecamere di sicurezza di Piazza Verdi.

Proprio a seguito di tale aggressione, sul momento sventata anche grazie all'intervento di alcuni passanti, il minore picchiato ha subito lesioni per escoriazioni varie con referto di 7 giorni emesso dal Pronto soccorso.

Gli agenti della Polizia locale hanno avvertito i genitori dell'aggressore poi condotto nella caserma di Via Lamarmora dove è stato identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di rapina. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.