Piazza sospesa sotto la lente. Femia: "La virgola si può eliminare"

La Spezia - Più perplessità che consenso. Il progetto della Piazza sospesa di Alfonso Femia, presentata dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi come soluzione per superare la frattura tra la città e il mare rappresentata da Viale Italia, ha subito un'ora e mezza di fuoco incrociato da parte dei membri delle commissioni consiliari II e III riuniti nel pomeriggio per ascoltare le parole dell'architetto genovese.

"Impattante" è stato il termine usato più spesso dai commissari che sono intervenuti, quasi tutti perplessi, se non totalmente contrari all'opera, eccezion fatta per Marco Frascatore e Lorenzo Forcieri.



"La creazione di un percorso di collegamento tra centro città e mare è frutto di una lunga evoluzione - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici e ai Progetti speciali, Luca Piaggi -. Dagli schizzi proposti un anno fa siamo giunti a un progetto più futuristico con la riqualificazione dell'intera area insieme all'Autorità di sistema portuale. Abbiamo ragionato molto sul posizionamento e riteniamo che dialoghi bene con il futuro waterfront, opera dello stesso architetto".



Femia, ringraziato per la sua presenza dal presidente della commissione Marco Tarabugi, ha raccontato la genesi del progetto e ne ha descritto le caratteristiche principali, illustrando come si sia partiti con l'idea di creare qualcosa che sia più di un mero superamento di Viale Italia. "Nel corso del lavoro abbiamo dialogato con la Soprintendenza e abbiamo coinvolto l'Adsp ritenendo sia possibile demolire i fabbricati senza definizione attualmente presenti in banchina Thaon di Revel e realizzare una nuova struttura che renda la passerella una piazza lineare. Abbiamo ragionato anche sul rapporto con i giardini pubblici, mirando a creare uno spazio vissuto che si può attraversare anche in bici.

Il segmento curvo è stato pensato per valorizzare i giardini, oggi vissuti in maniera un po' passiva".



Guido Melley ha annunciato l'intenzione di organizzare un incontro pubblico sul progetto, mettendo a confronto la proposta di Femia con altre che erano state messe in campo da altri architetti. "Il progetto in questione - ha aggiunto - mi preoccupa molto perché mi sembra impattante e perché si innesta in uno spazio delicato come i giardini pubblici. La Soprintendenza, solitamente molto rigida, a oggi che ha detto di questo progetto? E ancora: la spesa di 1,8 milioni (ai quali sarà aggiunta una somma quasi equivalente dall'Adsp, Ndr) a cosa è dovuta? E i costi manutentivi, sono stati calcolati?".

Dubbi nell'interconnessione con i giardini anche per Marco Raffaelli che ha chiesto anche se dovranno essere tagliati o potati alberi e come possa sposarsi l'opera con la statua di Garibaldi.

"La virgola - ha risposto Femia riferendosi al segmento ricurvo che sorge proprio nei pressi del monumento equestre all'eroe dei due mondi - è stata una mia proposta che mira a valorizzare giardini. Il resto del progetto è autonomo, si tratta di un elemento non fondante che può essere eliminato e che si snoderebbe nel vuoto che c'è tra gli alberi, non servirebbero abbattimenti o potature particolari. La Soprintendenza, che abbiamo coinvolto sin dall'inizio, ha espresso qualche perplessità proprio sulla curva. La struttura non avrà bisogno di fondazioni particolari e sarà realizzata per lo più in carpenteria metallica e legno, materiali che non richiedono molta manutenzione.



Patrizia Saccone si è detta scettica sulla tenuta dei materiali, vista l'esperienza di Piazza Verdi, e ha chiesto se fossero state valutate idee alternative.

L'architetto ha garantito la massima attenzione del suo studio all'argomento e ha ribadito che legno e metallo sono elementi semplici da manutenere, mentre l'assessore Piaggi ha elencato le strade alternative: "Si poteva interrare Viale Italia o creare un tunnel per i pedoni. Nel primo caso i costi sarebbero stati dieci volte maggiori e avremmo dovuto affrontare complessità geologiche e di tenuta degli alberi, oltre che tempi molto lunghi. Nel secondo, mantenendo la volontà di rendere il sottopasso percorribile in bicicletta, avremmo dovuto realizzare due rampe lunghissime sul molo e in Via Diaz".

Doccia fredda quando a prendere la parola è stata Massimo Caratozzolo: "Preannuncio che le associazioni ambientaliste andranno al Tar. L'opera è impattante, con e senza virgola. Le trasformazioni di luoghi storici non mi piacciono e credo che una amministrazione che propone un intervento del genere sia da Tso. In altro luogo andrebbe anche bene, ma non ai giardini. Credo sia necessario fare un percorso da fare con le associazioni e valutare anche altri progetti. Se invece è già tutto deciso il discorso finisce qua e proseguirà nei tribunali".

Nel dialogo con Caratozzolo l'architetto Femia ha fatto emergere come secondo il consigliere comunale non ci sia di fatto la necessità di creare un collegamento tra il mare e il centro. "Mi sentirei responsabile di una scelta del genere, di non collegare due parti di città", ha dichiarato.

"Che la città debba essere collegata al mare è indubbio - ha esordito al contrario Fabio Cenerini -. Vedo c'è attenzione al contesto, ma resta un intervento impattante, soprattutto perché passa in mezzo ai giardini. Avrei ragionato su un sottopasso per le auto in attesa di vedere cosa dirà il Tar sul parcheggio interrato alla Pinetina. E poi mi lascia perplesso la parte sottostante alla passerella, cosa ne sarà?".

"In Via Diaz - ha spiegato l'architetto - la passerella inizierà accanto al marciapiede e sotto resteranno i parcheggi. La strada rimarrà transitabile per auto e pedoni. L'opera è meno impattante di quello che si può percepire dai render, perché sarà in gran parte coperta dagli alberi. E, ovviamente, se non fosse previsto il transito delle biciclette, non sarebbe necessario dare una pendenza così dolce e la passerella sarebbe più contenuta".



Secondo Forcieri il progetto può anche essere considerato in maniera positiva, ma il problema del superamento di Viale Italia rimarrebbe in tutti gli altri attraversamenti. "Si procede intervenendo su una zona considerandola avulsa dal resto. Invito l'amministrazione a pensare in maniera più ampia, a una definizione urbana più generale".

Parzialmente d'accordo Roberto Centi che vede nella collocazione della Piazza sospesa uno sbilanciamento verso il Porticciolo Mirabello. "Quando sarà realizzato il waterfront il problema si sposterà in corrispondenza di Largo Fiorillo... E inoltre mi preoccupa molto il destino di Via Diaz dove abbiamo una testimonianza del molo di imbarco seicentesco e che riveste un'importanza essenziale per la viabilità spezzina. Infine la passerella intersecherà la prospettiva di Viale Mazzini".

"Trovo questo progetto un'occasione da cogliere e personalmente - ha detto Frascatore in conclusione - la virgola mi piace".



Il progetto di fattibilità, in definitiva, ha ricevuto numerose osservazioni, in buona parte negative, da parte dei consiglieri comunali. L'impressione è di essere solamente all'inizio di un lungo periodo di dibattiti sulla questione.