Piazza sospesa, l'Adsp affida all'architetto Femia la progettazione degli edifici in area demaniale

La Spezia - Non è ancora chiaro quale sarà il destino della Piazza sospesa presentata nel giugno scorso dall'amministrazione comunale e criticata da più parti del corso della commissione consiliare sul tema che si è svolta lunedì sera, ma nel frattempo (proprio nella giornata di lunedì) l'Autorità di sistema portuale ha affidato allo studio dell'architetto Alfonso Femia la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva del nuovo fabbricato che dovrebbe sostituire quelli esistenti su Banchina Thaon di Revel, fungendo da supporto alla passerella e dandole la possibilità di ampliarsi nella parte centrale, costituendo la cosiddetta piazza lineare.

L'Adsp, che intende sostenere il corso di realizzazione dell'opera con circa 1,8 milioni di euro (la stessa cifra che sarà messa sul piatto dal Comune), ha stanziato quasi 39mila euro per la fase progettuale che intende seguire in prima persona, prima di consegnare la realizzazione della Piazza sospesa al Comune, che sarà unica stazione appaltante, della passerella e dei fabbricati.



L'Authority ha deciso di contribuire in considerazione del fatto "che la città intende implementare la propria offerta turistica, ricreativa e culturale del territorio, al fine di incrementare la capacità attrattiva del capoluogo ligure anche, e soprattutto, attraverso la riqualificazione del waterfront cittadino, ma anche - si legge nella determina dell'altro giorno - che i flussi crocieristici degli ultimi anni, sviluppati nelle aree dedicate del porto mercantile, hanno raggiunto livelli importanti nel panorama dell’offerta turistica nazionale e che le previsioni di sviluppo di tali traffici sono confermate da un interesse sempre crescente dei maggiori Operatori internazionali del settore cruise verso lo scalo spezzino".

Inoltre l'Adsp considera che "la riqualificazione del waterfront si pone anche l’obiettivo di incrementare le connessioni fisiche e culturali tra la città, i suoi abitanti ed il mare, ciò attraverso l’implementazione delle infrastrutture di raccordo tra i percorsi ciclo-pedonali della città e del suo fronte mare".

Il tutto, giova ricordare, prende le mosse dalla Convenzione sottoscritta tra l’Adsp e il Comune della Spezia per la realizzazione di alcuni interventi congiunti volti ad implementare l’offerta turistica del territorio e a migliorare la viabilità e la fruibilità delle infrastrutture, presenti e future, nelle zone del waterfront.