Piazza sospesa, a due su tre l'idea piace

La Spezia - Più di 1.300 voti in quattro giorni scarsi per il sondaggio lanciato da CDS in merito alla Piazza Sospesa che avvicinerà, secondo l'amministrazione, la città storica al mare. Tra i lettori che hanno voluto esprimere il proprio gradimento o meno sul progetto, prevalgono alla fine gli ottimisti. Circa il 63% ha infatti dimostrato di apprezzare l'idea che muterà il colpo d'occhio di Via Diaz e dei giardini, nei pressi della statua equestre di Garibaldi, mentre il restante 37% non sembra altrettanto attratto dall'idea.



Cos'è?

Un percorso di collegamento ciclopedonale per "rendere continuo il tratto cittadino dal centro storico e l’area mare, da Via Prione – Via Diaz fino alla Passeggiata Morin", che è attualmente interrotto dalla presenza di Viale Italia e dal consistente traffico. E' con questa idea che nasce la Piazza Sospesa, il progetto di collegamento tra la città vecchia e il lungomare che dovrebbe vedere la luce entro il 2020. Presentato in settimana, promette di essere un'opera in grado di dare un volto diverso alla città e di offrire abitudini di passeggio diverse per cittadini e turisti. In particolare lo slargo, delle dimensioni di 170 per 5.5 metri, che dovrà sorgere in corrispondenza dell'attraversamento sopra Viale Italia. Tre gli accessi: dalla città su Via Armando Diaz, dal mare sulla banchina Thaon di Revel e dai Giardini Pubblici nei pressi del monumento Garibaldi. Inoltre, sono previsti due ascensori, uno dalla Passeggiata Morin e uno da Viale Italia. Costo del progetto: 1,8 milioni di euro.