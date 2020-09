Piazza del mercato, lamentele per le pulizie: "Paghiamo le tariffe, ma il servizio è pessimo"

La Spezia - C'è malcontento in Piazza Cavour per le modalità di svolgimento della pulizia quotidiana e quella più approfondita che viene svolta due volte alla settimana.

Alcuni operatori hanno contattato CDS e hanno denunciato la scarsa attenzione con la quale vengono svolte le operazioni di spazzamento e lavaggio della pavimentazione. Senza considerare le vetrate, che appartengono a un'altra parrocchia, quella delle pulizie straordinarie.



Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è quanto accaduto negli ultimi giorni. Nella mattinata di lunedì un cane di piccola taglia l'ha fatta proprio nel bel mezzo della corsia che separa i banchi. Gli operatori che si trovano nei pressi hanno rimosso gli escrementi in maniera sommaria, convinti che nel pomeriggio la pulizia settimanale, che si svolge quando le bancarelle sono state spostate, avrebbe rimosso ogni traccia.

Invece ieri mattina il ricordo del passaggio di quel cane era ancora al suo posto e nemmeno il passaggio della pulitrice a fine mercato ha risolto il problema. Questa mattina la situazione era la stessa di lunedì pomeriggio.

"Non sappiamo se la responsabilità sia di Acam o di Maris - dichiara Bryan Herdocia - ma è sicuro che chi ha in carico la pulizia del mercato non sta facendo un lavoro sufficientemente accurato. Non mi sta bene che i miei clienti debbano camminare in mezzo agli escrementi dei cani. Lasciamo la piazza libera dai banchi il lunedì e il giovedì pomeriggio perché venga pulita, ma il risultato è pessimo. Noi però il suolo pubblico e la tariffa per la spazzatura li paghiamo lo stesso...".