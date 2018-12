Piazza del Mercato, giardini, Clarisse: confermati oltre 6 milioni per Spezia

Bilancio regionale in approvazione, occhi puntati sulla riqualificazione urbana.

La Spezia - Il bilancio 2019-21 della Liguria, in discussione in consiglio regionale, prevede interventi per un importo pari a 40,7 milioni di euro. Di questi, 6,4 milioni di euro sono programmati per i progetti di riqualificazione urbana nella città della Spezia. Come si legge nella relazione del presidente Giovanni Toti, si tratta di interventi già annunciati e che vengono quindi confermati. Tutti, si legge nel piano delle opere, partiranno nel 2019.



Eccoli:



Riqualificazione Urbana La Spezia - Riqualificazione piazza Chiodo

200mila euro



Riqualificazione Urbana La Spezia - Riqualificazione Giardini Storici

Un milione di euro



Riqualificazione Urbana La Spezia - Riqualificazione piazza Cavour

Tre milioni e 950mila euro



Riqualificazione Urbana La Spezia - Riqualificazione piazza Beverini

600mila euro



Riqualificazione Urbana La Spezia - Creazione di percorso di collegamento tra il centro cittadino e il mare

Un milione e 250mila euro



Riqualificazione Urbana La Spezia Valorizzazione e restauro ex convento delle Clarisse

600mila euro