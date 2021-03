Piazza Sant'Agostino e Piazza del Bastione senza panchine per evitare assembramenti

La Spezia - Il Comune della Spezia su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza ha disposto la rimozione delle panchine presenti nelle piazze Bastione e Sant' Agostino. Si tratta di un'azione temporanea. "Si tratta - si legge in una nota del Comune - di una misura richiesta dalla Questura per evitare assembramenti nelle piazze cittadine che si verificano soprattutto durante i fine settimana. Le panchine saranno rimosse per tutto il fine settimana e installate nuovamente lunedì 22".