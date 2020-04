Piazza Dante, via al progetto di riqualificazione

La Spezia - La Giunta Peracchini ha approvato lo schema di convenzione relativa al progetto di sistemazioni esterne all’edificio residenziale e commerciale di piazza Dante. L'area su cui sorge l'edificio realizzato dalla società G.V.M. è posta in fregio alla via Carducci, tra via XXIV Maggio e via Veneto. Si tratta di un'area originariamente abbandonata coperta da vegetazione infestante e attraversata dal Fosso Capelletto. Il progetto prevede l'esecuzione di una serie di opere che oltre alla realizzazione di un edificio residenziale multipiano portano ad una vera e propria riqualificazione e rigenerazione dell'area urbana. "Nell'area più prossima a via Carducci è stato realizzato l'edificio con relativi parcheggi privati, riservati agli ospiti e verde privato, mentre per la restante area sono stati previsti il collegamento attraverso un ponticello pedonale che attraversa il Fosso Capelletto e la realizzazione di uno spazio da destinare a verde di uso pubblico, opportunamente sistemato e attrezzato per lo svago di genitori, bambini e anziani, così da trasformare l’area in un punto di aggregazione strategico per la zona" - sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Anna Maria Sorrentino.

La convenzione prevede inoltre opere di urbanizzazione relative a illuminazione, percorsi pedonali, piantumazione, e la realizzazione del marciapiede di attraversamento del canale Cappelletto e il rialzamento dell’argine.